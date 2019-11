Gift oder Seuche? Rätsel um tote Tauben in Braunschweiger City

Das Taubensterben in der Innenstadt geht massiv weiter, meldet der Verein Stadttiere Braunschweig. In den vergangenen Tagen hätten sich mehrere Bürger mit toten oder sterbenden Tiere an den Verein gewandt, meldet Vorsitzende Beate Gries. „Nach aktuellem Stand haben wir 136 tote Stadttauben...