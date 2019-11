Braunschweig. Zwei Unbekannte haben einen Mann am Freitag kurz vor 0 Uhr in der Fußgängerzone belästigt und ihn aufgefordert, sein Geld und EC-Karte herauszugeben.

Männer überfallen 36-Jährigen in Braunschweiger Innenstadt

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend um kurz vor 0 Uhr einen 36-Jährigen in der Fußgängerzone mit einem Gegenstand bedroht, der nicht genau erkennbar war, so die Polizei.

Der Mann habe Bargeld, EC-Karte und weitere Dokumente ausgehändigt. Die beiden Männer sollen etwa 30 Jahre alt seien und dem Aussehen nach aus dem nordafrikanischen Bereich stammen. Eine Person habe lockiges, längeres Haar, dunkle Augen und habe ein Sportoberteil mit Streifen getragen. Die zweite habe kurzes, dunkles Haar, habe Ohrstecker sowie ein dunkles Sportoberteil getragen.

Zwei Personen sollen während der Tat an der Dreiergruppe vorbeigegangen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter: (0531) 4762516.