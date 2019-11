Gezündelt im Auftrag des Eigentümers?

Im Prozess um ein Großfeuer in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus an der Hochstraße hat der 41 Jahre alte Angeklagte seinen unbekannt gebliebenen Begleiter beschuldigt, das Feuer im Treppenhaus allein gelegt zu haben. Der Brand war am Nachmittag des 19. Januar 2018 im Erdgeschoss des Hauses...