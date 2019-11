Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“: Es wird keine Gewalt geben

Das Organisationsteam des „Bündnis gegen Rechts“ hat alle Hände voll zu tun. Am Freitag beginnt der Protest gegen den AfD-Bundesparteitag, am Samstag sollen von morgens an Kundgebungen stattfinden. Der Zuspruch sei sehr groß, wie Udo Sommerfeld (Linksfraktion) bei einer Pressekonferenz mitteilt....