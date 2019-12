Wer hat Radunfall in Braunschweiger Küchenstraße beobachtet?

Braunschweig. Die Braunschweiger Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Küchenstraße ereignet hat.

Laut Polizeibericht fuhr eine 30-jährige Radlerin auf dem Radweg in der Küchenstraße. Sie befand sich zwischen den Einmündungen der Straßen Meinhardshof und Jöddenstraße, als ihr ein zweiter Fahrradfahrer entgegenkam. Auf Grund eines Betonpfeilers habe die Frau nicht ausweichen können, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 30-Jährige stürzte und verletzte sich, so dass sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste. „Der Radfahrer blieb nur kurz am Unfallort und entfernte sich dann stadtauswärts, ohne seine Personalien angegeben zu haben“, meldet die Polizei. Er sei etwa 30 Jahre alt gewesen, habe gebrochen Deutsch gesprochen, einen dunklen Teint, dunkle Haare und einen Bart.

Passanten hätten sich um die verletzte Frau gekümmert. Da aber auch diese Zeugen beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort anzutreffen waren, bittet die Polizei die Ersthelfer sowie weitere Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder auch Angaben zu dem Radfahrer machen können, sich zu melden. Hinweise an die Polizeibeamten unter (0531) 476-3935.