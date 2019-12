„Das Auto steht hier nur zur Zierde“

Als Gerda und André Krahner am 1. August vor zwei Jahren in Braunschweig ein neues Leben beginnen, startet auch ihr Sohn Paul durch. Zwar hat der Einjährige noch in Trier seine ersten Schritte gemacht. „Aber als wir am Tag des Umzugs über die Schwelle unserer neuen Wohnung gegangen sind, ist er losgelaufen“, sagt André Krahner und lächelt. Seit 16 Jahren sind Gerda und André Krahner ein Paar, vor elf Jahren haben sie geheiratet. André Krahner kommt aus Hamburg, seine Frau aus Dresden. In Hannover lernen sie sich kennen und gehen dann zusammen nach Südafrika. Es folgen Stationen in Kassel und Trier. Bis sie dann in den Norden ziehen – und ankommen, in Braunschweig. „Endlich“, sagt Gerda Krahner. „Anzukommen ist das Schönste, das ich mir vorstellen kann.“

Dass die Wahl auf die Löwenstadt fällt, ist Zufall – oder glückliche Fügung. Als Krahner 2016 in Trier an seiner Promotion zum Thema „Wildbienen im Weinbau“ schreibt, gründet das Julius-Kühn-Institut, das seinen Hauptsitz in Quedlinburg hat, am Standort Braunschweig das Institut für Bienenschutz. Krahner bewirbt sich, eine von rund 50 Bewerbungen, die er zu dieser Zeit schreibt. Und er bekommt die Zusage – „eine Traumstelle“ wie er sagt. Schon zwei Wochen später geht es los. Gerda Krahner ist mit ihrem zweiten Kind damals hochschwanger. Im Östlichen Ringgebiet finden sie eine Wohnung. „Die erste, die wir uns angesehen haben, war schon perfekt“, sagt Gerda Krahner. Noch am gleichen Abend bekommen sie die Zusage.

Sechs Wochen nach ihrem Umzug kommt ihr zweiter Sohn Jonas zur Welt, als Braunschweiger. Dass die Krahners in Braunschweig sesshaft werden wollen, hat viele Gründe. Zum einen stimmen die Voraussetzungen. André Krahners Vertrag ist im Mai dieses Jahres entfristet worden und Gerda Krahner hat nach der Elternzeit ebenfalls einen Arbeitsplatz gefunden. „Ich habe meine Bewerbungen geschrieben und hatte innerhalb von 24 Stunden eine Stelle.“ Sie arbeitet als Tierärztin in einer Praxis.

„Wir haben oft gemotzt über die Städte, in denen wir gelebt haben“, sagt André Krahner. Die Berge und die schlechte Verkehrsanbindung von Trier, auf dem Hannoveraner Maschsee durfte man nicht paddeln – ganz anders als auf der Oker –, das Stadtbild von Kassel, die Kriminalität in Kapstadt. „Hier mache ich mir keine Sorgen über Kriminalität“, sagt Gerda Krahner. Nun gehe sie wegen der Kinder abends auch nicht oft aus. Für eine Großstadt sei Braunschweig aber harmlos. Schlechte Erfahrungen habe sie nicht gemacht. Anders in Kapstadt, wo André Krahner seinen Master in Naturschutzbiologie gemacht und Gerda Krahner ehrenamtlich in einer Tierschutzklinik gearbeitet hat. Mit einer kleinen Erbschaft eines Onkels von André Krahner, der in Südafrika gelebt hat, und Ersparnissen konnten sie rund zwei Jahre in Kapstadt bleiben und die umliegende Natur erkunden. „Kapstadt hat uns sehr gut gefallen – um dort Urlaub zu machen“, sagt Gerda Krahner. Um dort dauerhaft zu leben, sei die Stadt für sie aber nichts. „Schon gar nicht als Frau“, sagt sie. Sich frei zu bewegen, mit dem Fahrrad zu fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen – das sei alles zu gefährlich gewesen. Auch Joggen sei nicht möglich gewesen, sagt André Krahner. Und selbst Pakete hätten sie nie bestellt, weil sie ohnehin nicht angekommen wären, sagen sie. Auf dem Weg würden viele Pakete einfach verschwinden. Persönlich hätten sie in Kapstadt keine schlechten Erfahrungen mit Kriminalität gemacht. „An der Uni konnte dazu aber jeder eine Geschichte erzählen“, sagt André Krahner.

Nun also Braunschweig. „Die Stadt hat zwei unschlagbare Vorteile: Sie liegt mitten in Deutschland, so dass der Weg zu den Großeltern in Dresden und Hamburg nicht so weit ist. Und die Stadt ist flach. Das genießen wir sehr“, sagt Gerda Krahner. Als Radfahrer sei das ein riesengroßer Pluspunkt, sagt sie. In Trier sei auf dem Weg zur Universität oder zur Kindertagesstätte der ein oder andere Höhenmeter zusammen gekommen. „In Braunschweig kommt man überall einfach mit dem Fahrrad hin. Das Auto steht hier nur zur Zierde.“

Mit dem Fahrrad brauchen die Krahners beide nur rund zehn Minuten zur Arbeit. „Und die Kita liegt auf dem Weg zur Arbeit“, sagt André Krahner. Besonders gerne möge sie das Ringgleis, sagt seine Frau. „Da fahre ich sehr gerne lang.“ Die Stadt Braunschweig hat alte Bahntrassen, die rund um die Stadt führten, zu einem Geh- und Fahrradweg ausgebaut. Dadurch ist ein 22,5 Kilometer langer grüner Gürtel um die Stadt entstanden, der kürzlich vollendet wurde. Beide schätzen sehr, dass die Stadt so grün ist. André Krahner: „Ich kann von der Haustür mit dem Joggen anfangen und laufe direkt ins Grüne.“