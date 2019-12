Mit geschärftem Profil ins Jubiläum

Nach 2019, dem Jahr der Exzellenzstrategie, startet die Technische Universität Braunschweig 2020 ins Jubiläumsjahr. Die Carolo-Wilhelmina, deren Vorläufer, die herzogliche Akademie Collegium Carolinum 1745 gegründet wurde, feiert 275 Jahre. Damit ist die TU Braunschweig nach eigenen Aussagen die TU mit der längsten akademischen Tradition in Deutschland.

In der Forschungsregion Braunschweig ist die TU mit ihren rund 20.000 Studenten und rund 3700 Beschäftigten mit Abstand die größte Hochschule und damit unbestritten das Herz des Wissenschaftsstandorts. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen der Mobilität, der Infektions- und Wirkstoffforschung, der Metrologie (Messwissenschaft) und der Erforschung der „Stadt der Zukunft“.

Nachdem die TU 2018 im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zwei Exzellenzcluster in den Bereichen Luftfahrt und Metrologie eingeworben hatte, gehörte sie zu den 19 deutschen Spitzen-Unis, die sich um die Förderung als „Exzellenz-Universität“ bewarben. Obwohl die TU es nicht unter die ersten 11 schaffte, die letztlich gefördert wurden, hat die Bewerbung die TU aus Sicht ihrer Präsidentin Prof. Anke Kaysser-Pyzalla einen großen Schritt vorangebracht – und tue dies auch weiter. „Mit diesem Motto unserer Exzellenzstrategie, We move – wir bewegen, starten wir durch ins Jubiläumsjahr,“ sagte sie unserer Zeitung.

Aber statt sich der TU-Geschichte zu besinnen, möchte die Präsidentin nach eigenem Bekunden vielmehr in die Zukunft schauen – etwa aufs Festprogramm: „Den Geburtstag begehen wir mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen, und mit einem Campusfest im Sommer. Wir feiern gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und unseren Partnern in Wirtschaft und zeigen Highlights aus Forschung und Lehre, Wissens- und Technologietransfer.“