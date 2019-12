Mord in Braunschweig – Polizei lobt 3000 Euro Belohnung aus

Braunschweig. Im November kam ein Mann in einem Wohnheim in Braunschweig gewaltsam ums Leben. Für Hinweise hat die Polizei nun eine Belohnung ausgelóbt.

Nach einem gewaltsamen Todesfall im November in einem Männerwohnheim am Pippelweg in Braunschweig hat die Polizei eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgelobt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Toter in Braunschweiger Männerwohnheim im November gefunden

Am Morgen des 11. November 2019 wurde ein 59-jähriger Bewohner eines Männerwohnheims am Pippelweg tot aufgefunden . Aufgrund der Tatsache, dass der Mann durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

Der Mann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag, 9. November 2019, gestorben. Trotz intensiver Ermittlungen sind die genauen Umstände der Tat und das Motiv hierfür weiterhin ungeklärt.

Polizei Braunschweig lobt 3000 Euro Belohnung aus

Die Polizeidirektion Braunschweig hat daher eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung des Verbrechens führen.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Über die Zuerkennung und Verteilung der 3.000 Euro Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Sie ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweise an die Kriminalpolizei Braunschweig

Wer Hinweise zu den Umständen des Todes des 59-jährigen Mannes geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.