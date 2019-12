Kinder und Jugendliche in Braunschweig beim Stehlen erwischt

So wurde am Montagmorgen noch vor Beginn der Schule ein elfjähriges Kind erwischt, wie es in einem Supermarkt eine Süßigkeit von geringem Wert in seine Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr stahlen dann Jugendliche diverse Kosmetikartikel. Drei Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren seien hier erwischt worden.

„Besonders auffällig war eine Gruppe von sechs Jungen, die zahlreiche Bekleidungsstücke namhafter Marken an sich nahmen“, berichten die Beamten. Einen 13- und einen 15-Jährigen konnten Mitarbeiter eines Warenhauses festhalten, während die anderen mitsamt dem restlichen Diebesgut entkamen. Insgesamt hatte die Gruppe mehr als 20 Teile entwendet, darunter Pullover, Mützen, Handschuhe, ein T-Shirt, ein Trainingsanzug und andere Sportartikel. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In allen Fällen wurden laut Polizei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gegen die Kinder und Jugendlichen eingeleitet. Die Eltern wurden über die Vorfälle informiert. „Sie durften ihre Kinder im Anschluss wieder in Empfang nehmen“, berichtet die Polizei.