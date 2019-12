Bauern-Protest in Braunschweig: Trecker in der Innenstadt

Mit einem kräftigen Hupkonzert fuhren am Mittwochnachmittag einige Dutzend Traktoren durch die Braunschweiger Innenstadt. Viele hatten Kennzeichen der Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel. An einigen hingen Plakate: „No Farmers. No Food. No Future.“ Und: „Wir Landwirte ernähren Euch.“ Und: „Mehr Freiheit für die Landwirtschaft.“

Trecker in Braunschweig Innenstadt – ein Flashmob

Die Bauern beteiligten sich offensichtlich an einem bundesweiten Flashmob, zu dem das Netzwerk „Land schafft Verbindung“ aufgerufen hatte. An Autobahnauffahrten, Kreuzungen und an anderen gut einsehbaren Stellen sollten Landwirte mit LKW und Treckern auf sich aufmerksam machen. Anlass dafür seien die Demonstrationen von Bauern in den Niederlanden, meldet das Portal „agrarheute“. Man wolle sich mit den Kollegen im Nachbarland solidarisch zeigen. Auch dort gibt es heftige Kritik seitens vieler Landwirte an der Agrarpolitik.