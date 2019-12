Die geviertelte Stunde

Tatsächlich wird bis heute an vielen Orten in Deutschland die Uhrzeit geviertelt.

„Wie spät ist es denn?“, fragte ich eines Tages einen Schulfreund. „Es ist jetzt um 7“, antwortete er. „Du meinst es ist jetzt sieben Uhr“, hakte ich nach. „Ja, habe ich doch gesagt. Es ist jetzt um 7.“ Da ich vermutlich schon damals das Lehrer-Gen in mir trug, sah ich mich genötigt, ihm zu erklären, dass das Wort „um“ nicht nur unnötig, sondern auch falsch sei. Es schloss sich eine lange Diskussion an, in der naturgemäß beide Seiten ganz sicher waren, im Recht zu sein.

Wir entschlossen uns, eine kleine Straßenumfrage nach der Uhrzeit zu machen. Aus diesem Schnelltest sollte ich maximal verwirrt rauskommen. Mittlerweile war es viertel nach sieben. Und da kommt doch tatsächlich ein Passant und erzählt, es sei „viertel acht“. Was bitte sollte ich mit dieser Version anfangen? Mein Schulfreund packt das Wort „um“ hin, wo es nicht hingehört, und der Passant verschluckt das Wort „nach“ oder vor“. Aber wenn es eben noch sieben Uhr war, wie könnte es jetzt schon viertel nach acht sein? Und auch für viertel vor acht war definitiv noch nicht genug Zeit vergangen. Also was soll mit „viertel acht“ gemeint sein? Ist ein Viertel von acht nicht etwa zwei? Sollte es jetzt plötzlich zwei Uhr sein? So stark konnte sich der Passant doch nicht in der Uhrzeit vertan haben.

Ich durfte an diesem Tag lernen: Tatsächlich wird bis heute an vielen Orten in Deutschland die Uhrzeit geviertelt. Dabei ist die Logik natürlich völlig nachvollziehbar. Wenn es die Uhrzeit „halb acht“ gibt, warum soll es dann nicht auch „viertel acht“ geben? Und es ist nur konsequent, dass man dann natürlich auch von „dreiviertel acht“ spricht, wenn man eigentlich „viertel vor acht“ meint. Die komplette Stunde wird also in vier gleich große Teile zu je fünfzehn Minuten geteilt (eben „geviertelt“) und dann zählen wir, wie oft einer dieser vier Teile bereits gelaufen ist. Wer die Uhr auf diese Art und Weise lernt, der lernt dadurch en passant die Bruchrechnung. Denn wenn zwei Viertel durch sind, ist es halb. Das ist ein „gekürzter Bruch“.

Nun könnte man doch, wenn man das weiter durchdenkt, die komplette Stunde auch in Fünf-Minuten-Schritten einteilen. Das ist die bekannte Unterteilung in zwölf Abschnitte. Dann würde der Volksmund nicht mehr von „5 vor 12“ sprechen, sondern, was doch auch irgendwie lustiger klingt, von „elf/zwölftel Zwölf“. Aber in dem Fall wäre mir wohl „11:55 Uhr“ lieber…

Mathematik-Coach und Moderator Stefan Gelhorn erzählt jede Woche neue Geschichten vom Leben mit den Zahlen. Mehr auf dem Youtubekanal „Mathehilfe24“.