Räuber überfällt Spielothek in Rüningen – Mitarbeiterin verletzt

Kurz nach Ladenöffnung ist ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in die Spielothek an der Thiedestraße in Rüningen gestürmt und forderte von der 60-jährigen Aufsicht die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, sprühte der Mann der Angestellten Reizgas ins Gesicht. Nachdem er Geld in Höhe von mehreren hundert Euro erhalten hatte, flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Spielhallenmitarbeiterin beschreibt Täter

Laut der Polizei verlief eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter ergebnislos. Die Spielhallenmitarbeiterin, die bei dem Überfall verletzt wurde, beschrieb den Unbekannten wie folgt:

- Ungefähr 170-175 cm groß, zirka 25 Jahre alt

- Schlanke Gestalt, sprach hochdeutsch

- Dunkle Hose, schwarze Strickmütze, schwarze Lederjacke

Damit ist die Spielhalle bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Ziel eines Räubers. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Räuber geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 in Verbindung zu setzen. red