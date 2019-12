Neuer „Energiewald“ in Geitelde gepflanzt – aber was wird aus dem Feuerwehrhaus?

In Geitelde wurden in den letzten Tagen 4500 Pappelruten in den matschigen Ackerboden gebracht: Hier entsteht Braunschweigs erste so genannte Kurzumtriebsplantage. Die schnell wachsenden Bäume sollen der klimaneutralen Energiegewinnung dienen. So weit, so gut. Doch der neue „Energiewald“ versetzt...