Täter werfen in Lehndorf Stein gegen Fenster und beschmieren es

Braunschweig. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Saarstraße. Die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters ging zu Bruch.

Gegen drei Uhr haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in der Saarstraße in Lehndorf einen Stein gegen ein mehrfach verglastes Wohnungsfenster geworfen. Während das äußere Glas splitterte, blieb die innere Scheine intakt. Darüber hinaus beschmierten sie es mit roter Farbe, schreibt die Polizei. Ein 27-Jähriger befand sich zu dem Zeitpunkt in seiner Wohnung, als er den lauten Knall hörte und erschrak. Trotz sofortiger Fahndung im Nahbereich, konnten der oder die Verursacher nicht angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter (0531) 4762516 bei der Polizei zu melden.