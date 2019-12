Vergessene Kerze setzt Wohnung in Braunschweig in Brand

Kerzen auf einem Adventskranz haben am Montagmorgen gegen 7 Uhr die Braunschweiger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Warnmelder in einem Treppenraum des Mehrparteienhauses im Hopfengarten war zuvor ausgelöst worden. Die Leitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Südfeuerwache. Dieser rückte umgehend aus. Bei der Anfahrt gab die Leitstelle die Rückmeldung, dass im Treppenraum ein leichter Brandgeruch wahrnehmbar sei. An der Einsatzstelle angekommen konnte die Feuerwehr zunächst keinen Feuerschein durch die Fenster der Wohnungen feststellen.

Daraufhin erkundeten die Einsatzkräfte den Treppenraum. Dabei konnte der Brandgeruch bestätigt werden. Beim Durchsuchen der Wohnungen stellte sich heraus, dass bei einer verschlossenen Wohnungstür im Hochparterre eine erhöhte Temperatur vorhanden war. Als die Einsatzkräfte die Tür aufdrückten, drang dichter Rauch aus den Türspalten in den Treppenraum. Umgehend ließ der Einsatzleiter das gesamte Objekt räumen. Acht Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude begleitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte danach das Feuer und lüftete das Gebäude.

Beim gewaltsamen Eindringen in die Brandwohnung fand die Feuerwehr eine sehr stark verrauchte Wohnung vor, aus welcher vier Wellensittiche gerettet werden konnten.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Brand, der schnell gelöscht werden konnte, durch einen mit Kerzen geschmückten Adventskranz entstanden ist.

In diesem Einsatz hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, Rauchmelder in einer Wohnung anzubringen, betont die Feuerwehr Braunschweig im Nachhinein und fügt an: „Das Ausmaß des durch den Brand entstandenen Schadens wäre mit Rauchmeldern in der betroffenen Wohnung deutlich geringer ausgefallen.“