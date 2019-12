Haufenweise Zigaretten in der Innenstadt – damit soll Schluss sein.

Braunschweig. Die Stadtverwaltung mahnt: Die Kippen geben Mikroplastik und Schadstoffe wie Arsen, Blei, Chrom, Cadmium, Formaldehyd und Benzol an die Umwelt ab.

Plakate gegen das Wegwerfen von Kippen in Braunschweig

Mit einer Plakat-Aktion macht die Stadtverwaltung darauf aufmerksam, Zigarettenkippen nicht achtlos wegzuwerfen. Diese seien ein großes Ärgernis – sowohl für die Straßenreinigung als auch für die Umwelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Plakatmotiv veranschauliche diejenige Menge an Zigarettenkippen, die die Abfallsammler der VHS Arbeit und Beruf GmbH von Hand in zwei Wochen im Innenstadtbereich aufgesammelt haben – obwohl die Flächen vorab an jedem Morgen durch Kehrmaschinen von Alba gereinigt wurden.

Klaus Benscheidt, Fachbereichsleiter Tiefbau und Verkehr, sagt: „Zigarettenkippen setzen sich in den Fugen des Pflasters fest, zersetzen sich im Laufe der Jahre und geben Mikroplastik und Schadstoffe wie Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und auch Nikotinreste an die Umwelt ab.“ Von den Straßen gelange das belastete Wasser zum Beispiel direkt in die Oker oder erschwere die Reinigung im Klärwerk.