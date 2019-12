15-Jähriger wirft Böller – Mann in Braunschweig am Auge verletzt

Ein 15-Jähriger hat an der Straßenbahnhaltestelle Rathaus am Samstagabend einen Böller ins Gleisbett geworfen und dabei einen 30-jährigen Mann am Auge verletzt. Die Polizei konnte den Verdächtigen schnell ermitteln und mehr als 100 weitere so genannte „Polenböller“ beschlagnahmen.

Laut der Polizei Braunschweig ist aus einer Gruppe Jugendlicher heraus zunächst ein Böller geworfen worden. Nachdem dieser detoniert war, wurde ein weiterer Böller gezündet und in die gleiche Richtung geworfen, wo sich zu diesem Zeitpunkt nun ein 30-jähriger Mann befand. Dieser wurde vermutlich durch den Funkenflug der Zündschnur am Auge verletzt. Der Böller detonierte erst im Anschluss an die Verletzung.

Jugendlicher muss mit mehreren Strafverfahren rechen

Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich daraufhin von der Straßenbahnhaltestelle. Ein gerufener Rettungswagen brachte den Verletzten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Aufgrund der intensiven Ermittlungen der Polizei konnte schließlich ein 15-Jähriger als Verdächtiger identifiziert werden. Dieser gab in einer ersten Befragung den Böllerwurf zu. Bei dem jungen Mann konnten dann noch mehr als 100 weitere so genannte „Polenböller“ beschlagnahmt werden. Er muss nun mit Strafverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Körperverletzung rechnen. red