66-Jährige bei Unfall in Braunschweig verletzt

Braunschweig. Eine 66-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision in Braunschweig verletzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Drei beschädigte Fahrzeuge und eine leicht verletzte Frau waren Folge eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag. Laut Mitteilung der Polizei wollte eine 66-Jahre alte Frau um 16.34 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Straße Am Schloßgarten nach links auf den Parkplatz einer dort befindlichen Bank abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt setzte ein 22-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug rasant aus einer Parkbox heraus rückwärts, um anschließend stark in Richtung der Straße am Ritterbrunnen zu beschleunigen.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto der älteren Frau. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen noch gegen ein wartendes Fahrzeug gedrückt. Die 66-Jährige verletzte sich laut Polizei bei dem Unfall leicht, der 22-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 20.000 Euro. red