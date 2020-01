Braunschweig. Glätte durch einen Hagelschauer könnte ursächlich für einen Unfall gewesen sein, der sich am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der A 39 ereignet hat.

Auto schleudert auf der A 39 bei Rüningen in die Schutzplanke

Ein 32-Jähriger war demnach zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen der A 39 Richtung Salzgitter in Höhe der Ortschaft Rüningen unterwegs. Als er zurück auf den Hauptfahrstreifen wollte, so die Polizei, verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in die rechtsseitige Schutzplanke.

Anschließend drehte sich der Wagen und kollidierte mit dem Auto eines 56-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der Ältere sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, der vermeintliche Unfallverursacher leicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden laut Polizei abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die A 39 Richtung Salzgitter kurzzeitig voll gesperrt.