18-Jähriger fährt betrunken und berauscht durch Braunschweig

Braunschweig. Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 18-Jähriger rechnen, den die Polizei in der Nacht zu Montag kontrolliert hat.

Die Beamten stoppten seinen Wagen in der Yorckstraße. Der Mann gab an, dass er keinen Führerschein besitze. Zudem habe sich gezeigt, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zudem händigte der 18-Jährige eine Tasche aus, in der sich Drogenreste befanden. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurde das Auto sichergestellt.