Braunschweig: Ringgleis-Kreuzung soll entschärft werden

Die Prognose hatte es in sich: Die Ehrenamtlichen vom Braunschweiger Forum glauben, dass sich allein in diesem Jahr die Zahl der Radfahrer an der Ringgleisbrücke Berufsfeuerwehr von 1500 auf 2000 erhöhen wird. Leserin Ingeborg Kleemann meint: „Dort ist das Fahren schon heute risikoreich. Steigt die...