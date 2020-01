Studentin baut Roboter-Prothesen für Tiere

Jeden Tag hat Anne Sophie Salge vor Augen, was es für einen Hund bedeutet, nur drei Beine zu haben: Ihrem Hund Frodo, der in Rumänien als Straßenhund geboren wurde, musste aufgrund schwerer Verletzungen bereits als Welpe ein Vorderbein amputiert werden.„Als er zu uns in die Familie kam, sagte die Tierärztin, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass er vermutlich nicht alt wird“, erzählt die Studentin der Digitalen Mediengestaltung....