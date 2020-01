Der Januar liegt noch in der Wiege

Erich Kästner schrieb über den Januar: „…Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. / Man steht am Fenster und wird langsam alt. / /Die leeren Felder sehnen sich nach Garben. / Die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben. / Und wär so gerne gelb und blau und rot…. / Silvester hörte man’s auf allen Sendern, dass sich auch unterm Himmel manches ändern und, außer uns, viel besser werden soll. / Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. / Und ist doch hunderttausend Jahre alt. / Es träumt von Frieden. Oder träumt’s vom Kriege? / Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. / Und stirbt in einem Jahr. Und das ist bald.“ Nun haben viele von uns die Neujahrsvorsätze wieder vergessen, Routinen sind in vollem Gange und die Ruhe zwischen den Jahren ist meist längst vergangen.

Dabei laden die langsam länger werdenden Tage wieder ein, zu neuen Ufern aufzubrechen. Für meine TU Braunschweig heißt es nun, wie geht es weiter nach dem so aufregenden 2019, in dem wir vor einem internationalen Gutachterpanel aus der Not heraus geboren in einem Zirkuszelt unsere exzellenten Ideen verteidigen durften. Dieses Jahr werden wir nutzen, um daran zu erinnern, dass die TU Braunschweig mit ihren Vorläufern bereits 275 Jahre alt ist – bemerkenswert alt. Vor allem will die TU zeigen, dass sie kein alter Dino ist, sondern ein vor Ideen sprühendes Epizentrum wissenschaftlicher Ideen, Innovationen und Reflexionen. Aufregend war 2019 auch, dass es einem internationalen Konsortium von Wissenschaftlern erstmals gelungen ist, ein schwarzes Loch bildlich zu dokumentieren und dies nicht in meinem Rucksack, sondern in unserer Heimat-Galaxie, der Milchstraße.

Im neuen Jahr wird es auf der Weltbühne die Präsidentschaftswahlen in den USA geben, die nächste Etappe der Brexit-Saga, die Olympischen Spiele in Tokio, die Weltausstellung in Dubai, die technologische Aufregung vom fliegenden Auto bis zum Mars-Rover und ein großes Jahr für Raphael und Ludwig van Beethoven – ganz zu schweigen vom neuen Bond-Film. Was das neue Jahr für jeden von uns bringt, vermag auch ein Hirnforscher nicht vorherzusagen. Aber vielleicht wird es ja geprägt sein von wichtigen Fragen und nicht nur von vorschnellen Antworten.

In jedem Fall war eines meiner spannendsten Momente in 2019 eine Frage, die Wolfenbütteler Schüler mir gestellt haben: Sie wollten von mir wissen, was die Seele sei und wie sie zur Materie sich verhält – ich sollte dabei die Antwort als Wissenschaftler und dann auch als Privatperson getrennt geben. Diese Aufsplittung meiner Person musste ich verneinen, ich kann nur als Mensch und Wissenschaftler über die Welt nachdenken, habe nur ein Gehirn, mit dem ich all das machen darf. Spannend war für mich aber nicht die Frage der Aufteilung der Weltanschauungen nach wissenschaftlich nüchtern und objektiv versus privat und subjektiv, sondern was mit der Schüler-Frage alles verknüpft war. Denn im Grunde wollten sie wissen, was den Menschen ausmacht, was ihn einzigartig macht, was es jenseits von schwarzen Löchern (die einer der beteiligten Wissenschaftler so beschrieb: „Es sah für mich aus, wie das Tor zu Hölle.“) die Rolle von Religion sein kann. Ja, es schwang mit dieser simpel formulierten Frage noch die Suche nach Antworten mit, die die Grundlage unserer Ethik bilden könnten, wann soll man wie aufgrund welcher Argumente handeln, welche Rolle spielt hier das Ich und in welchem Verhältnis steht dieses Ich zum Geist, zur Seele und am Ende auch zu unserem Gehirn.

Mir ging es in jedem Fall nicht anders, als dem jungen Mann in Heinrich Heines Buch der Lieder bei dem Gedicht „Fragen“: Am wüsten, nächtlichen Meer steht ein Jüngling-Mann, die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, und mit düstern Lippen fragt er die Wogen: „O löst mir das Rätsel, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere arme schwitzende Menschenhäupter – Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er gekommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Es murmeln die Wogen ihr ewiges Gemurmel, Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken, Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt, Und ein Narr wartet auf Antwort.“ Manchmal sind es die Fragen, die spannend sind, und bevor man das Jahr mit vorschnellen Antworten beginnt, sollten auch wir uns auf die Suche nach den spannenden Fragen 2020 machen.

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Jung im Kopf“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.