Vom Gespräch im Wartezimmer zur Bildungspolitik

Das Wetter macht mir gerade zu schaffen. Es ist feucht, kein typisches Wetter für diese Jahreszeit. Eine Erkältung folgt auf die nächste. Ich beschloss zum Arzt zu gehen. Im Warteraum der Arztpraxis machte ich Bekanntschaft eines Braunschweigers, der genauso wie ich darauf wartete, aufgerufen zu werden. Wir unterhielten uns über alle mögliche Themen. So erfuhr er, dass ich einige Jahre in der ehemaligen Sowjetunion studiert habe. Er wurde neugierig und wollte wissen, wie es dazu gekommen war. Er fragte mich, ob Benin sozialistisch war und deswegen in einer besonderen Beziehung zur Sowjetunion gestanden habe. Ich sagte, es lag daran, dass die Länder Ost-Europas während des Kommunismus für ihre Aufgabe als Entwicklungshilfe hielten, die Kader der Länder der Dritten Welt auszubilden.

Studenten aus der ganzen Welt bekamen Stipendien, selbst Westeuropäer gehörten dazu. Meiner Meinung nach kann man Bildung für die ganze Welt nur mit solchen Maßnahmen fördern. Stipendien und Fördermittel für das Schulwesen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich im Supermarkt auf einer Ware lese, dass ich durch den Kauf den Bau einer Schule irgendwo in Afrika fördere. Ich habe schon einmal hier geschrieben, dass, wenn ich die Zahl der Brunnen anschaue, die in Afrika durch Spenden gebohrt werden, ich mich wundere, dass wir in den Medien nicht täglich lesen, dass ein Afrikaner in der Nacht in einen Brunnen gestürzt ist.

Von den heutigen Führungskräften Afrikas haben viele in Ost-Europa studiert. Nach dem Abschluss wurden die Absolventen konsequent in Netzwerke eingebunden, die manchmal aktiviert wurden, wenn es um die Interessen des Gastgeberlandes ging. In dem Foyer der Universität, die ich in Moskau besucht habe, wurden regelmäßig Bilder von Absolventen der Universität ausgehängt, die irgendwo in der Welt eine wichtige Position erlangt hatten. Auf diese Weise erfuhren wir, dass ein Präsident, ein Minister oder der Leiter eines Konzerns am anderen Ende der Welt hier studiert hatte. So wurden wir darin bestärkt, eines Tages in die Heimat zurückzukehren und dort aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teilzuhaben.

In Deutschland habe ich das Gefühl, dass ein ausländischer Student ausschließlich wie eine potenzielle Fachkraft für die hiesige Wirtschaft gesehen wird, aber nicht als zukünftiger Ansprechpartner der Bundesrepublik Deutschland im Ausland. Wahrscheinlich werden manche Leser sich fragen, wozu das Rathaus oder die Leitung der Universität Braunschweig wissen sollte, dass der langjährige Botschafter von Uganda in Kanada, Herr Nsambu, oder die jetzige Leiterin des Büros von Unicef in Addis Abeba, Frau Mahonde, in Braunschweig studiert haben. Aber jeder, der für Deutschland im Ausland tätig war oder Verhandlung geführt hat, wird bestätigen, dass die Gespräche viel entspannter beginnen, wenn man feststellt, dass man eine Gemeinsamkeit besitzt.

Aufgrund meines Studiums in Deutschland wurde ich mal von einem Unternehmer angefragt, für ihn einen Schriftverkehr zu übersetzen. Zwar spricht er Französisch, aber die Hintergründe und die Gedankengänge des afrikanischen Partners waren für ihn unklar. Man müsste die Mentalität begreifen können, um die Schriftstücke zu verstehen.

Aber wie sieht es für uns ausländische Absolventen im allgemeinen aus? Können wir leicht in die Heimat zurückkehren, um dort Ansprechpartner für Deutschland zu werden? Wie groß ist die Bereitschaft zurückzukehren? Darüber habe ich mich fürchterlich mit einem afrikanischen Doktoranden gestritten, der sich nach der Doktorarbeit um eine Stelle in Deutschland beworben hat. Sein Fazit: Ich arbeite, wo ich Geld verdienen kann.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.