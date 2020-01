Mann sitzt ohne Ticket und kiffend im Zug nach Braunschweig

Ein Mann hat in einem ICE Polizisten beleidigt und gekifft.

Braunschweig. Ein Mann (29) aus Leipzig war am Mittwoch ohne Fahrschein im ICE von Berlin nach Braunschweig unterwegs – ohne Fahrschein.

Er schloss sich laut Mitteilung der Bundespolizei in der Toilette ein und zündete sich einen Joint an. In Braunschweig wollten Bundespolizisten den Mann aus dem Zug holen. Der weigerte sich auszusteigen, leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zwei Gramm Marihuana bei „dem einschlägig polizeibekannten Leipziger“. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erschleichens von Leistungen.