Diebe brechen sechs Autos in Braunschweig auf

Braunschweig. Gleich sechs Fahrzeuge sind in der Nacht zu Sonntag Ziel von Autoaufbrechern in Braunschweig gewesen.

Am Sonntagmorgen meldete sich ein 48-jähriger Mann aus der Händelstraße bei der Polizei. Unbekannte Täter hatten sein Auto aufgebrochen und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Auch das nebenan abgestellte Fahrzeug wurde aufgebrochen, meldet die Polizei. Im Laufe des Tages meldeten sich drei weitere Autobesitzer aus der Händelstraße sowie eine Frau, die ihren Wagen am Bültenweg abgestellt hatte. In allen Fällen waren die Autos aufgebrochen und durchsucht worden. Die Täter stahlen Geld und flüchteten. „Da die Besitzer keine Wertgegenstände in ihren Autos hatten, belief sich der Wert des Diebesgutes auf eine zweistellige Eurosumme“, teilt die Polizei mit.