Braunschweiger Polizei sucht Besitzer eines teuren Fahrrades

Nachdem ein Tatverdächtiger zum Diebstahl am vergangenen Mittwoch festgenommen wurde, sucht die Ermittlungsgruppe für Zweiradkriminalität nach dem rechtmäßigen Besitzer eines hochwertigen Fahrrades. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 30-jährige Mann zunächst einer Zivilstreife in der Traunstraße aufgefallen. Als die Beamten den Mann um 14.50 Uhr auf dem schwarzen Rad in der Donaustraße kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht, konnte aber festgehalten werden und wurde dann vorläufig festgenommen.

Auf die Frage nach der Herkunft des Fahrrades der Marke Porsche habe sich der 30-Jährige in Widersprüche verstrickt, so dass der Verdacht des Fahrraddiebstahls bestand. Im weiteren Verlauf machte der Mann keine Angaben mehr bei der Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein derartiges Fahrrad bei der Polizei nicht als gestohlen gemeldet wurde. Daher bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer des Rades geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315 in Verbindung zu setzen. red