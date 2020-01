Braunschweig. Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch Werkzeuge aus einem Wohnmobil gestohlen.

Diebe stehlen in Braunschweig teures Werkzeug

Wie die Polizei meldet, hatte der Geschädigte sein Wohnmobil auf einem Parkplatz „Am Theater“ abgestellt und am Dienstagnachmittag verlassen. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren die hinteren Türen nicht mehr richtig verschlossen. Bei einem Blick in den Innenraum stellte der 56-Jährige fest, dass Werkzeuge und Baumaschinen fehlten. Darunter Bohr- und Pressmaschinen, Akkuschrauber, eine Baulampe sowie ein Werkzeugkasten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.