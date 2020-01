Heftige Kritik an Verdi-Klage gegen Sonntagsöffnungen

Noch ist unklar, ob die Geschäfte am Sonntag, 9. Februar, im Rahmen der „Winterkunstzeit“ öffnen dürfen. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Klage der Gewerkschaft Verdi gegen die Stadt sollte in dieser Woche fallen – voraussichtlich am Montag wird sie bekanntgegeben. In einer vorläufigen Stellungnahme hatte das Gericht schon vor wenigen Tagen eine Tendenz aufgezeigt: Demnach sieht es erhebliche rechtliche Bedenken.Für die...