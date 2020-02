Braunschweiger Bäcker war „Robin Hood“ der Langschläfer

Bäckermeister Ulrich Ziebart hatte es in den Medien bis zum „Robin Hood“ des Sonntagsbrötchens gebracht. Er stritt mit Behörden, kassierte Bußgelder, suchte Gesetzeslücken und kündigte zuletzt sogar den Gang vors Verfassungsgericht an. Das Ärgernis des wehrhaften Bäckers, der in Braunschweig acht...