Schul-Kino-Wochen: 2100 Schüler sind in Braunschweig dabei

2040 – Wir retten die Welt!“ ist anlässlich der Schul-Kino-Wochen zu sehen. In dieser Szene informiert sich Filmemacher Damon Gameau, wie in Bangladesch Mikro-Netzwerke aufgebaut werden, um Sonnenenergie gemeinschaftlich zu nutzen.

Aus über 140 Filmen können Lehrer landesweit einen passenden Film für alle Jahrgangsstufen und Schularten aussuchen, um aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln. Eine Besonderheit der Schul-Kino-Wochen sind laut Pressemitteilung die Filmgespräche nach ausgewählten Filmvorführungen. „Den Kindern und Jugendlichen bieten die altersgerechten Einführungen und Nachbereitungen durch Referenten der Schul-Kino-Wochen die Möglichkeit, sich bereits im Kinosaal differenziert mit dem Filmstoff auseinander zu setzen. Darüber hinaus werden vielerorts Filmgespräche von Filmschaffenden oder Fachexperten begleitet, die einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Films ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Braunschweig haben Schüler im Astor Filmtheater am Dienstag, 3. März, um 11 Uhr die Gelegenheit, den Film „2040 – Wir retten die Welt!“ in Anwesenheit von Sabine Will vom Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei im anschließenden Filmgespräch zu erleben.

Das Universum Filmtheater bietet ebenfalls eine besondere Möglichkeit zu den Filmen „Leipzig im Herbst“ und „Die Schule auf dem Zauberberg“. Am Freitag, 21. Februar, um 9 und 11 Uhr finden Veranstaltungen in Anwesenheit der jeweiligen Regisseure Andreas Voigt und Radek Wegrzyn statt. Außerdem werden an verschiedenen Terminen die Filme „Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“, „Nur eine Frau“, „Get Lucky – Sex verändert alles“ im Astor Filmtheater moderiert angeboten. Bisher haben sich in Braunschweig in diesem Jahr bereits über 2100 Schüler und Lehrer angemeldet. Bis Donnerstag, 20. Februar, können sich Schulklassen noch für die Vorstellungen anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 4 Euro, Lehrer und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Einen Überblick über alle Standorte, Termine und Filme, zu denen Filmgespräche geplant sind, gibt es unter https://www.schulkinowochen-nds.de/special/index.php.

Weitere Informationen, Anmeldung und Unterrichtsmaterial gibt es über das Projektbüro der Schul-Kino-Wochen bei Katja Martin, (0511) 22 8797-3.