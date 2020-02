Kiosk-Räuber droht in Braunschweig mit einer Waffe

Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am Montag in Broitzem. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bereiteten eine 43-jährige Mitarbeiterin und der 57-jährige Mann der Eigentümerin gerade die Schließung des Kioskes am Kruckweg vor. Plötzlich betrat ein maskierter Mann das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer Waffe das Bargeld. Da ihm das Geld offenbar nicht ausreichte, forderte er zusätzlich Zigaretten. Mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Der Täter soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein, einen dunkleren Hautteint haben. Er habe eine dunkelblaue Jeans, einen blauen Kapuzenpullover und Handschuhe getragen. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug dunkle Umhängetasche mit grauer Beschriftung.

Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden. red