Bewaffneter Mann überfällt Kiosk am Donauknoten Braunschweig

Erneut ist in Braunschweig ein Kiosk überfallen worden. Wie die Polizei meldet, traf es am Mittwochabend einen Kiosk am Donauknoten. Am Montagabend hatte es einen Fall in Broitzem gegeben hatte.

Die 40-jährige Angestellte des Kioskes bereitete gerade die Schließung des Ladens vor, als ein unbekannter Mann hineinkam. Er hatte eine Waffe dabei und forderte mit Nachdruck das Bargeld aus der Kasse.

Nachdem die Frau ihm das Geld übergeben hatte, verschwand der Mann in unbekannte Richtung, melden die Beamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Frau beschrieb den Räuber als 20 bis 25 Jahre alt und maskiert. Bekleidet war er demnach mit einem blauen Kapuzenpullover und einer roten Base-Cap.

Kiosk-Räuber droht in Braunschweig mit einer Waffe

Wer verdächtige Beobachtungen zu der beschriebenen Person beziehungsweise rund um den Kiosk am Donauknoten am Mittwochabend gemacht hat wird gebeten, sich unter (0531) 476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.