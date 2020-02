Braunschweig. Bei den Rheinländern geht es mal derb zu und mal schunkelig – und wie immer startete die KVR-Prunksitzung in Braunschweig mit einer Überraschung.

Prunksitzung der KVR in Braunschweig – Helene Fischer und Corona

Um 20.20 Uhr kommen zwei Hirsche angelaufen. Sie möchten unbedingt auch noch in der Polonaise zu Helene-Fischer-Hits dabei sein, zusammen mit den Schmetterlingen, dem Krümelmonster, dem Fass und all den anderen Verkleideten bei der Großen Prunksitzung der Karneval-Vereinigung der Rheinländer (KVR). Verkleidet sind am Samstag fast alle. Rund 1500 gut gelaunte Partygäste. Bereit für vier Stunden Show.

Karneval 2020 in Braunschweig – der Schoduvel im Liveblog

Überraschende Eröffnung der KVR-Prunksitzung

Die Karnevalsshow der Rheinländer beginnt immer überraschend. Diesmal wird sie durch eine lebhafte Rock’n‘Roll-Gruppe aus Hannover eröffnet. Mitten in der Begrüßung durch KVR-Präsident Karsten Heidrich kommen dann zwei kleine Gardetänzerinnen auf die Bühne: „Wir haben laute Musik gehört. Dürfen wir auch tanzen?“ So marschieren vor dem großen Einmarsch noch acht Mariechen zackig und werfen schwungvoll die Beine hoch: die Jugendgarde. Jugend, das sind bei den Garden die Sechs- bis Zehnjährigen. Es geht früh los.

Die große Prunksitzung der KVR in Braunschweig Die große Prunksitzung der KVR in Braunschweig Am Samstag, 22. Februar 2019, hielt die Karnevalsvereinigung der Rheinländer ihre große Punktsitzung ab. Foto: Philipp Ziebart/Bestpixels.de

Dann der schmissige Einmarsch zum Niedersachsenlied. Garden, Fahnenträger, das Dreigestirn. Tulpen fliegen in die Menge. Einige Gäste haben sich schon das Lebkuchenherz umgehängt, das Prinz Rajko I. (Srdjan Rajkovic) neben seiner Autogrammkarte auf die Tische gelegt hat. Er hat sogar eine eigene Webseite samt Tourplan.

„Model-Figur: ein Model hoch und drei Models breit“

Durch den Abend führt Sitzungspräsident Rainer Grossert, mit vielen Gags. Zu einem Sänger des Duos Hell-Blau sagt er etwa: „Du hast ja eine Model-Figur: ein Model hoch und drei Models breit.“ Hell-Blau sorgen mit kölschen Karnevalshits für Feierstimmung, wie auch die Bültener Männergesangsgruppe Kreischsägen. Der Komitee-Chor bringt die Menge derweil gemütlich zum Schunkeln. Gesang und Tanz, das steht im Mittelpunkt. Abräumer des Abends ist Mr. Tomm, der Stars von Elvis bis Michael Jackson auf die Bühne bringt. Besonders witzig: ein Auftritt als Tina Turner im Silber-Mini. Auch Helene-Fischer-Double Victoria kommt gut an.

Braunschweiger Karnevalsumzug – Alle Infos zum Schoduvel 2020

Prinzenredner Thomas Deist sorgt diesmal nur für wenige Lacher. Er reimt neben Politik-Sticheleien auch über Smog in China: „Endlich grinst der Chinese voller Glück dabei – mit Corona keuchst du abgasfrei.“ Zum Ehrenfunken wird Lars Rüsing ernannt. Zu Ehren des Regionalleiters Nord/Ost von Real tanzen Mariechen Lale Dettmer und die Funkengarde. Die schwenkt beim Wibbeltanz, Hintern an Hintern, Holzgewehre, die Knabüs.

Finale mit Luftballonregen

Dazu bietet der Abend einen ausgelassenen Showtanz der Show-Dance-Company und tollen Gardetanz der Prinzenehrengarde. Die Choreographie samt Spagatsprüngen und Rädern erntet großen Applaus. Begeistert wird auch die Premiere der Löwen-Garde (12 bis 15 Jahre) und der Brunonia-Garde (Ü 15) aufgenommen. Hier präsentieren Tänzerinnen aus allen drei Braunschweiger Karnevalsgesellschaften gemeinsam Garde- und Schautanz!

Die Party endet auf dem Höhepunkt. DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen bringt wie gewohnt den Saal in Wallung – bis hin zu einer XXL-Polonaise zu „Anton aus Tirol“. Da sind fast alle laufend und strahlend unterwegs. Nach dem Finale mit Luftballonregen wird noch bis früh um vier mit DJ Galaxy im Foyer gefeiert.