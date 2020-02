Der Rüninger Jürgen Buchheister starb im Alter von 70 Jahren

Jürgen Buchheister war vieljähriger Bezirksbürgermeister in Rüningen und Landtagsabgeordneter. Als er als Kind befragt wurde, was er denn werden wolle, antwortete er: Polizist oder Feuerwehrmann. Nach der Mittleren Reife trat der gebürtige Braunschweiger 1966 in den Polizeivollzugsdienst ein,...