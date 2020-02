Diebe stehlen in Braunschweig Gerüste von Firmengelände

Die nächtliche Ruhe in einem Gewerbegebiet haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag für eine Diebestour genutzt. Am Donnerstagnachmittag bemerkten Mitarbeiter einer Gerüstbaufirma in der Pillmannstraße einen defekten Zaun am Firmengrundstück. Die Polizei ermittelte, dass unbekannte Täter unbemerkt mit einem LKW an das Grundstück herangefahren waren. Nachdem sie den Zaun aufgebrochen hatten, luden die Täter diverse Gerüstbauteile ein und verschwanden anschließend unbemerkt. Der Wert der gestohlenen Teile liegt im fünfstelligen Eurobereich.

