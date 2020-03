Bequemer, sauberer, sicherer – die BSVG erneuert die Busflotte

Noch nie hat die BSVG so tief in die Tasche gegriffen, um Braunschweigs Busflotte zu modernisieren. Gleich 21 neue Busse rollen ab heute durch das Stadtgebiet. Sie sollen alles besser können als ihre Vorgänger. Mancher mag kritisieren, dass es sich nicht um Elektrobusse handelt. Oberbürgermeister Ulrich Markurth meinte dazu schlicht: „Die können wir nicht bezahlen.“ Allein die Fahrzeuge sind doppelt so teuer wie Braunschweigs...