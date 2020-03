Kinder der Kita Kasernenstraße wappnen sich für Putztag

Der jährliche Stadtputz steht vor der Tür. Jedes Jahr beteiligen sich viele Kindertagesstätten an der Aktion, die diesmal am Freitag, 20. März, mit dem Schulputztag beginnt, bevor am Samstag, 21. März, die Erwachsenen beim allgemeinen Aktionstag für eine saubere Stadt anpacken. Bereits mehr als 11.000 Teilnehmer haben sich angemeldet. Im Vorfeld des Stadtputzes besuchte Bürgermeister Dr. Helmut Blöcker die städtische Kindertagesstätte...