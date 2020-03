Im Braunschweiger Klinikum wird Desinfektionsmittel gestohlen

Braunschweig. Inzwischen wird in den öffentlichen Bereichen kein Desinfektionsmittel mehr nachgefüllt. Ab Dienstag gilt in allen Kliniken ein Besuchsverbot.

Bundesweit mehren sich die Meldungen, dass Besucher in Krankenhäusern massenhaft Desinfektionsmittel stehlen. Auch Braunschweig ist davon nicht ausgenommen. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll sogar die Kinderkrebsstation des Städtischen Klinikums betroffen sein.

Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran bestätigt das Problem: „In den Wartebereichen und auf den öffentlichen Toiletten leider in großem Maßstab Desinfektionsmittel entwendet. Das ist sehr traurig.“ Alle Stationen seien betroffen.

Das Klinikum hat reagiert: In den öffentlichen Bereichen werde jetzt kein Desinfektionsmittel mehr nachgefüllt. „Das Desinfizieren schützt nicht mehr als normales gründliches Händewaschen mit Seife“, sagt Tran. Es müsse sich also niemand sorgen – und es müsse sich auch niemand mit Desinfektionsmittel eindecken.

Um Patienten, Angehörige und Mitarbeitende bestmöglich vor einer Corona-Infektion zu schützen, hat das Klinikum schon mehrere Schritte eingeleitet. So wurde zum Beispiel der Zugang zu den Notaufnahmen eingeschränkt: Nur Notfallpatienten, die mit einem Rettungswagen an die Standorte Salzdahlumer Straße und Holwedestraße gelangen, werden zurzeit über die Eingänge der jeweiligen Notaufnahme (Zentrale Notfallaufnahme und Unfallaufnahme) aufgenommen. Sämtliche Nebeneingänge des Klinikums sind geschlossen, und Besucher werden vor den Haupteingängen befragt. Ziel der Befragung sei es, Verdachtsfälle möglichst zeitnah zu identifizieren. Auch die Besuchszeiten wurden bereits eingeschränkt. Auch das Herzogin-Elisabeth-Hospital und das Marienstift hatten bereits reagiert.

Am Montagnachmittag teilte dann Landesgesundheitsministerin Carola Reimann mit, dass für Krankenhäuser und Altenheime ab Dienstagfrüh ein Besuchsverbot gilt. Nur frischgewordene Väter, Angehörige auf Palliativstationen sowie Eltern von kleinen Patienten sind von dem Verbot ausgenommen.

Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran bittet grundsätzlich um Verständnis für die drastischen Maßnahmen. „Im Moment haben wir in Braunschweig noch nicht viele Corona-Fälle. Und die Menschen, die sich infiziert haben, sind in häuslicher Quarantäne und nicht schwer erkrankt. Wir hoffen, dass die Lage so bleibt und müssen alles dafür tun, das Ansteckungsrisiko zu verringern.“ Patienten und ihren Angehörigen empfiehlt sie, wenn möglich, zum Beispiel über Videochat oder Facetime Kontakt aufzunehmen, so dass ein stärkeres Gefühl von Nähe entsteht als bei einem Telefonat.