Als die Elektrische von Braunschweig nach Wolfenbüttel fuhr

Am 12. Oktober 1879 weihte Braunschweig die Pferde-Straßenbahn ein. Sie war eine Lochschienenbahn. Die Hohlschienen besaßen in regelmäßigen Abständen vier Zentimeter große Löcher. Hohe Zapfen auf den Radkränzen sollten in diese Löcher greifen und für Spurtreue sorgen. Besonders in den Kurven...