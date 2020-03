Braunschweig. Eine 48-Jährige krachte auf das Auto einer 72-Jährigen. Die Unfallverursacherin gab an, eingeschlafen zu sein. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Drei Verletzte bei Unfall auf der A2 in Braunschweig

Bei einem Unfall auf der A2 auf Höhe der Ortschaft Bienrode wurden am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war eine 72-jährige Hamburgerin gegen 18:10 Uhr in Richtung Hannover unterwegs. Eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem SUV krachte plötzlich auf das vor ihr fahrende Fahrzeug der Hamburgerin.

Unfall auf der A2: Unfallverursacherin gab an, eingeschlafen zu sein

„In einer ersten Einlassung gab die Unfallverursacherin an, dass sie eingeschlafen und erst durch den Aufprall wieder wach geworden sei“, teilt die Polizei mit. Die 72-Jährige und ihr Beifahrer wurden – ebenso wie die Unfallverursacherin – leicht verletzt und im Braunschweiger Klinikum versorgt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7500 Euro. feu