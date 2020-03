Was macht die Kirche in Braunschweig in Zeiten von Corona?

„Heute ist es anders, liebe Gemeinde, anders als sonst. Sie sind zu Hause am Bildschirm oder am Computer, am Tablet, und wir sind hier in der leeren St.-Katharinen-Kirche. Wir, das sind Landeskirchenmusikdirektor Claus-Eduard Hecker an der Orgel und seine Frau Ulrike Hecker mit Querflöte, ein kleines Aufnahme-Team von TV 38, und ich, Werner Busch, Pastor in dieser schönen Kirche hier in der Braunschweiger Innenstadt.“ So war es am...