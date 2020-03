Polizei Braunschweig schnappt drei Supermarkt-Einbrecher

Braunschweig. Ein Zeuge meldet die Täter der Polizei. Sie wollten gerade in einen Supermarkt in Dibbesdorf einsteigen,

Drei Männer sind in der Nacht zu Sonntag in den Außenbereich eines Supermarkts in Dibbesdorf eingedrungen. Ein Zeuge hatte die Männer gegen 23.20 Uhr beobachtet und die Polizei informiert. Kurze Zeit später stellte diese drei Männer fest, die zu einem Fahrzeug rannten. Sie konnten gestellt werden. In ihrem Auto wurde eine Dose mit Betäubungsmitteln gefunden. Am Supermarkt hatten die Täter ein Zaunelement entfernt und unweit des Geländes mehr als 100 Pfandkisten zum Abtransport hingestellt. Die Ermittlungen dauern an.