IHK Braunschweig startet Corona-Hotline für Unternehmen

Seit Mittwoch können Unternehmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wirtschaftliche Hilfen beantragen. Die IHK Braunschweig hat dazu ab sofort eine Beratungshotline für ihre Mitgliedsunternehmen geschaltet: Unter der Telefonnummer (0531) 4715-222 beraten die IHK-Mitarbeiter zu Fragen rund um Liquiditätshilfen, Gespräche mit Lieferanten und Vermietern, Staatliche Hilfen/Unterstützungsangebote von Bund und Land.

Man strebe die unkomplizierte Kooperation mit den zuständigen Stellen bei Bund, Land und Kommune an, teilt die Kammer in einer Pressemitteilung mit. „Wir stehen aktuell vor zahlreichen und massiven Herausforderungen, dies betrifft insbesondere auch unsere hiesige Wirtschaft. Um den Unternehmen in dieser schwierigen Zeit bestmöglich und schnell helfen zu können spielen auch die Abstimmung und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Kommunen und der IHK eine wichtige Rolle“, sagt Dr. Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig.

Zusätzliche Informationen stellt die IHK Braunschweig auf ihrer Homepage bereit.