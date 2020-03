Braunschweiger Prüsse-Stiftung startet Aktion: „Alles wird gut“

Die Braunschweiger Stiftung Prüsse will den Menschen in der Corona-Krise mit einer ungewöhnlichen Aktion Mut machen: #alleswirdgut. Ein Plakat zeigt einen bunten Regenbogen über der Silhouette Braunschweigs, der in der Mitte ausläuft, darüber steht in schwarzer Schrift „Alles wird gut“.

Es gibt Plakate, Postkarten und kleine Aufkleber mit dem Motiv, die Interessenten kostenlos bestellen können. Der Regenbogen ist ein christliches Symbol des Friedens zwischen den Menschen und Gott. „Die Aktion soll ermutigend sein und die Gemeinschaft stärken“, sagt Jochen Prüsse, der damit eine Idee aus Italien aufgegriffen hat.

Dort verbreitet sich der Hashtag #andratuttobene (Alles wird gut) in den sozialen Netzwerken und vermittelt im Land eine trotzig-optimistische Grundstimmung nach dem Motto: Wir lassen uns unsere Zuversicht nicht nehmen – trotz der Corona-Krise. Auch an Wohnungstüren und auf Balkonen ist der Slogan zu sehen.

Wer Karten, Aufkleber und Plakate bestellen will, kann sich an die Stiftung Prüsse wenden, Telefon (0531) 22434842 oder E-Mail j.pruesse@stiftung-pruesse.de

