Den Wagen einer 51-Jährigen brachen Unbekannte in Braunschweig auf.

Autoknacker stiehlt am Braunschweiger Hauptfriedhof Handtasche

Eine 51-jährige Hannoveranerin ist am Freitag gegen 17.15 Uhr am Hauptfriedhof bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sie ihren Wagen vor dem Friedhof abgestellt. Als sie 30 Minuten später zurückkam, musste sie feststellen, dass das Auto aufgebrochen wurde. Der Täter zerstörte die Beifahrerscheibe und stahl eine Handtasche aus dem Innenraum. In der Tasche befanden sich unter anderem auch Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Polizei rät, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen.