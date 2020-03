Zwei Corona-Fälle im Braunschweiger Awo-Pflegeheim

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Querum sind zwei Bewohnerinnen (beide 87 Jahre) positiv auf Corona getestet worden. Das teilt der Awo-Bezirksverband am Montag mit. „Wir müssen leider feststellen, dass selbst unser frühzeitiges und weitreichendes Handeln keine Garantie für einen vollständigen Schutz bieten konnte und der Virus tragischerweise in der Einrichtung nachgewiesen wurde“, sagt der Vorstandsvorsitzende Rifat Fersahoglu-Weber.

Die Bewohnerinnen hätten Symptome gezeigt und seien am vergangenen Freitag und am Wochenende getestet worden. Man habe die schon immer umfassenden Hygienemaßnahmen in allen Arbeitsbereichen, die Betretungs- und Besuchsverbote und die Schutzmaßnahmen für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für Mitarbeitende aufrechterhalten und frühzeitig verschärft, so Fersahoglu-Weber.

In dem Wohn- und Pflegeheim in Querum leben in drei getrennten Gebäudekomplexen 169 Bewohner. Die betroffenen Frauen leben im größten Komplex mit 95 Einzel- und 5 Doppelzimmern.

In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig seien gleich nach bekanntwerden zusätzliche Schutzmaßnahmen für Bewohner und Mitarbeitende umgesetzt worden. In der Pressemitteilung wird auch Braunschweigs Sozialdezernentin Christine Arbogast zitiert: „Wir befinden uns im engen Austausch mit der Einrichtungsleitung und dem Träger. Die Bewohnerinnen wurden isoliert und es werden im Bedarfsfall weitere Tests angeordnet.“

Fersahoglu-Weber betont: „Wir tun alles dafür, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeitenden zu schützen. Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung, die über das normale Maß hinaus für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind und unter erheblichen Druck und mit den erweiterten Schutzmaßnahmen ihre Arbeit professionell fortsetzen.“

