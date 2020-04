Per Livestream Braunschweiger Osterküken beim Schlüpfen zusehen

Zur Senkung des Infektionsrisikos ist das Naturhistorische Museum ebenso wie weitere Kultureinrichtungen vorübergehend geschlossen.

Auf Küken muss dennoch niemand verzichten: Das Museum teilt mit, dass es einen Livestream eingerichtet hat. Ab sofort können die Eier und voraussichtlich ab dem 9. April auch die frischgeschlüpften Küken vom heimischen Sofa aus beobachtet werden.

Die Eier werden seit dem 20. März in zwei elektrischen Brutapparaten bei 37 bis 38 Grad bebrütet. Nach etwa drei Wochen wird am 9. April mit dem Schlupf der ersten Küken gerechnet. „Bis zu fünf Stunden braucht ein Küken, um sich mit Hilfe des Eizahnes aus der Schale herauszupicken. In diesem Jahr werden drei Hühnerrassen ausgebrütet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben den „Sundheimern“ und „Vorwerk-Hühnern“ befinden sich auch die Eier der „Ostfriesische Möwen“ im Brutkasten. Die 2019 geschlüpften Küken wurden an den heilpädagogischen Hof in Isenbüttel gegeben, der in diesem Jahr die Eier dieser Hühner zur Verfügung stellte. Neben dem Livestream werden auf Facebook und Instagram Eindrücke der vergangenen Osterküken-Ausstellungen gezeigt und die diesjährigen Hühnerrassen vorgestellt.

Der Livestream ist zu sehen unter: www.youtube.com/users/snhm2012