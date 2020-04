Jobcenter Braunschweig erwartet Ansturm auf Hartz IV

Der Corona-Virus sorgt gleich in mehrfacher Hinsicht für eine Ausnahme-Situation in Braunschweig. Das öffentliche Leben steht praktisch still. Viele wissen außerdem nicht: Komme ich überhaupt finanziell über die Runden? Kurzarbeit lässt das verfügbare Einkommen schrumpfen. Was tun? Arbeitnehmer Wie...