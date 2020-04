Kriminalstatistik 2019: Leben in Braunschweig immer sicherer

Die Zahl der Straftaten in Braunschweig ist weiter gesunken, die Aufklärungsquote hingegen ist gestiegen. Diese beiden positiven Nachrichten sind das Fazit der Kriminalstatistik 2019. Axel Werner, Leiter der Polizeiinspektion, sagt dazu: „In keiner vergleichbaren Großstadt im Norden lebt es sich so sicher wie in Braunschweig.“ Die Kriminalitätsbelastung sei mit 7919 Straftaten pro 100.000 Einwohnern auf einem historischen Tiefstand. ...